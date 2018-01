Politiet Bekrefter at den savnede tobarnsmoren Janne Jemtland fra Brummundal er funnet.

Det bekrefter den foreløpige obduksjonsrapporten av den døde kvinnen som ble funnet i Glomma 13. januar.



Innlandet politidistrikt skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de fremdeles ikke kan si noe om dødsårsaken til Jemtland, men at de vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt i etterforskningen.