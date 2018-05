Bekymret for belastningen på spesialsoldater

Og Forsvarets forskningsinstitutt som har fulgt Marinejegerkommandoen tett opplyser til Aftenposten at selv om soldatene i utgangspunktet står svært godt rustet, så kan belastningen de utsettes for over tid være skadelig.



Men Forsvarsdepartementet på sin side sier at belastningen på personellet som tjenestegjør i Kabul ikke gir grunnlag for bekymring.