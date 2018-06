Pensjonistforbundet er bekymret for at stadig flere eldre bruker mer enn 15 legemidler i året.

Nye analyser fra Folkehelseinstituttet viser at 76.000 personer over 65 år, som bor hjemme, får så mange medisiner utskrevet hvert år.



Leder for helseutvalget i pensjonistforbundet, Wenche Malmedal, er redd pasientene ikke får god nok oppfølging.