36 prosent av befolkningen mener helsevesenet er en av våre største utfordringer fremover, mot 26 prosent for to år siden.



Det viser Kantar TNS Helsepolitiske barometer.



Over halvparten mener Norge nå har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får, melder NTB, og åtte av ti synes dette er negativt.