I går skrev Dagens Næringsliv at arbeidspresset er så tøft at legene knapt får spist, gått på do eller hvilt i løpet av vakta.



Bollestad frykter for pasientsikkerheten og mener helseminister Bent Høie må snakke med tillitsvalgte og ledelsen ved sykehuset for å komme til bunns i problemet.