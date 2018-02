Bekymret for pasienttransporten i Oslo

I fjor ble det registrert over 2600 avvik etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok ansvaret for pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus og pasienter har måttet vente i flere timer på skyss hjem.



Byråden skriver i et brev til statsråd Bent Høie at pasientreisene nedprioriteres og ber om tiltak.