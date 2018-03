Den amerikanske presidenten uttalte nylig at han vil innføre toll på stål og aluminium, for å ramme Kina.



EU frykter det vil føre til en ny handelskrig, og har truet med mottiltak.



I en telefonsamtale med Trump i dag, sa den britiske statsministerne at et godt samarbeid er helt nødvendig for å unngå en handelskrise.