Bekymret over stort forbruk av medisiner blant eldre

2 av 3 av de over 65 år bruker fem eller flere reseptbelagte legemidler samtidig.Det kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Men i Norge i dag vet man nesten ingenting om hvordan denne miksen av legemidler påvirker den enkelte, og det er et problem.

- Ikke vet vi hvordan det virker når så mange legemidler brukes samtidig, vi vet ikke hvordan det virker hos eldre som har mange ulike sykdommer og skrøpeligheter. Og vi vet heller ikke om det hadde vært bedre å bruke færre medisiner totalt sett, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Saken fortsetter under bildet

HASTER:

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier det haster med mer kunnskap. Foto: NTB scanpix

Mange medisiner

At godt over 60 prosent av de over 65 år bruker så mye medisiner samtidig gjør direktøren bekymret.

- Det er mye og mange legemidler på en gang, sier hun til P4 Nyhetene.

Hos de over 90 er tallet enda høyere, når det kommer til hvor mange som bruker fem eller flere reseptbelagte medisiner samtidig.

Haster med mer kunnskap

Det er knyttet høy risiko til å bruke så mange medisiner samtidig.

Blant annet øker risikoen for forgiftninger og å falle. Stoltenberg mener det er på høy tid at man får mer kunnskap om dette.

- Vi mener at den kunnskapen vi har i dag er for dårlig og at vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om det og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier hun.