Bekymring blant barnehage-ansatte

- Det er mye usikkerhet blant ansatte i norske barnehager før den nye pedagognormen trer i kraft 1. august.



Det sier leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal, til P4 Nyhetene.

Frykter for jobbene sine

Med den nye normen er målet at minst 43 prosent av de ansatte skal være utdannet barnehagelærere.



Dermed er det mange ufaglærte ansatte som frykter for jobbene sine.

- Mange er bekymret for hvordan arbeidsgiverne, eierne, vil løse disse utfordringene, sier Sundal.





Ber tillitsvalgte følge med

Fagforbundet håper arbeidsgiverne ser behovet for de ansatte også i fremtiden.





- Vi vet at vi har mange gode, dyktige assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som har skaffet seg kompetanse over lang tid, sier forbundslederen.



Så langt kjenner ikke Sundal til tilfeller der noen er oppsagt, men hun forstår at mange nå er usikre.

- Vi har selvfølgelig oppfordret tillitsvalgte til å ta kontakt med oss sentralt dersom de skulle komme borti at noen får en oppsigelse, forteller Sundal.