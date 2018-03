Bekymring for Trumps nye nasjonale sikekrhetsrådgiver

I natt ble det bekreftet at Herbert McMaster går av i stillingen, og John Bolton tar over.



Bolton har lenge vært en polariserende figur i Washington på grunn av hans store vilje til å gå til krig, som nå bekymrer en rekke kritikere, skriver amerikanske medier.



Bolton var sentral rundt tidligere preident George W. Bush, og var blant annet en sterk pådriver for invasjonen av Irak i 2003.