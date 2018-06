En mann er pågrepet etter at en bensinstasjon på Minnesund i Akershus ble ranet i formiddag.

Gjerningsmannen skal ifølge politiet ha truet betjeningen med et stikkvåpen.



Det er usikkert om han fikk med seg noe penger, og det er ikke meldt om at noen er skadet.



Mannen ble pågrepet to kilometer unna bensinstasjonen.