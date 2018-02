Ber Bech ta kontakt etter grov Utøya-hets

Politiet ber varaordfører i Finnmark fylkeskommune, Tarjei Jensen Bech, ta kontakt etter at han har mottatt grov hets i forbindelse med sammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Politiet sier til NRK at hets-meldingene som er publisert i mediene kan føre til en mulig straffesak.



I en anonym e-post blir nemlig Bech kalt en forræder. Avsenderen skriver også at det hadde vært best om Bech ikke hadde overlevd Utøya-massakren 22. juli 2011.