Ber byråd rydde opp i fryktkultur

Lærerne mener det er ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet der mange ansatte ikke tør å ytre seg, skriver Dagsavisen.



Den samme kulturen skal også ha ført til at meldinger om vold og trusler i skolen underrapporteres.



Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier til avisen at hun forventer at Utdanningsetaten tar inn over seg kritikken.



Oslos skoledirektør Astrid Søgnen svarer at de skal endre måten skolen styres på fra toppen.