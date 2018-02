Ber FBI-direktøren gå av etter rutinesvikt

Det har blitt klart at FBI så sent som i januar fikk varsler om gjerningsmannen Nikolas Cruz og hans "ønske om å drepe".



Den manglende handlingen mot denne drapsmannen er uakseptabel, sier Scott ifølge nyhetsbyrået AP.



Cruz er nå siktet for 17 drap etter å ha åpnet ild mot elever og lærere på en skole i Florida onsdag denne uken.