Ber fylkene søke om å få lokalt mobbeombud

Kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner sier at alle barn har rett til et trygt og godt miljø, og en barnehage og skole fri for mobbing, og at det derfor er viktig at alle fylker får på plass egne mobbeombud.



I dag er det kun fem fylker som har egne mobbeombud. Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker.