Ber gravide oppholde seg nær sykehus

Helse Nord ber nå gravide i Finnmark om å oppholde seg nært fødeavdelingen i en uke før termin.



I en e-post sendt til fylket, sykehusene og kommunene 29. mai skriver helseforetaket at dette gjelder for alle førstegangsfødende og risikofødende.





- Ansvarsfraskrivelse

"Situasjonen rundt ambulanseflyberedskapen er som kjent uavklart ogkrevende. Det er flere prosesser som nå er i en avgjørende fase," står det i e-posten, som P4 Nyhetene har fått tilgang til.



- Her skyver foretaket ansvaret over på de fødende og det er uholdbart, sier leder i Finnmark Venstre, Leif Wasskog.





Han påpeker at for en del fødende er avstanden til nærmeste fødested 4-5 timer.





- En kan ikke kreve at disse skal for eksempel ta inn på hotell i nærheten av sykehuset en uke før termin, sier Wasskog.





Helse Nord: En generell henstilling

Wasskog frykter også at dette vil skape bekymring blant de gravide.





- En sånn melding vil også gjøre at mange som skal føde får unødig mye angst og uro rett før termin, sier politikeren.





- Som en generell regel gjelder dette her som ellers at fødende i risikogrupper og førstegangsfødende bør oppholde seg i nærheten av sin fødeinstitusjon for å unngå transportfødsler eller noe annet uheldig, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.





På spørsmål om hvordan han stiller seg til kritikken fra Finnmark Venstre svarer fagdirektøren:





- Vi prøver bare å gjøre forebyggende tiltak for å unngå at det skal skje noen dramatiske og uheldige hendelser for de fødende og for barna, sier Tollåli.