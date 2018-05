Ber KrF berge passkontorene

- Kristelig Folkeparti må gjøre alt de kan for å berge passkontorene når de i ettermiddag setter seg ned med regjeringen for å forhandle om revidert nasjonalbudsjett.

Det er bønnen fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vil kutte flere kontorer

I revidert budsjett legger regjeringen opp til å kutte flere passkontorer som utsteder færre enn 5000 pass i året.

- Nå forventer jeg at KrF sier at nå er det nok. KrF må bare si at det er uaktuelt for dem å være med på mer sentralisering nå, sier Vedum til P4 Nyhetene.

I dag er det over 100 passkontorer som utsteder under 5000 pass i året. Regjeringen har ikke sagt noe om hvor mange av disse som skal vekk.

- Dette er sentralisering og vi må ha tjenester nært der folk bor. I sum så endrer dette land, for det er viktig å ha tjenester der hvor man bor. Når regjeringen sentraliserer innenfor skatt, politi, passutstedelse, høgskoler, NAV og så videre så blir det til slutt mindre attraktivt å bosette seg i distriktene, sier Vedum.