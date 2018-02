Det er rådet fra Røde Kors, etter at tung snø i vinter har tatt strømmen fra tusenvis av husstander på Sørlandet i flere dager.



Lars Atle Skropen i Røde Kors Hordaland sier til NRK at folk må tenke over hva de trenger når noe blir satt ut av spill.



Også strømselskapet BKK og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller seg bak rådet.