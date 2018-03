Aktor ber om fire ukers varektet for en mor og sønn som er siktet for drap eller medvirkning til drap på en mann i 20-årene i Bergen.

Fengslingsmøtet går for lukkede dører i Bergen tingrett.



Mannen i 20-årene døde etter å ha falt ned fra 7. etasje i en boligblokk i Fyllingsdalen fredag.



Mor og sønn var først siktet for kroppskrenkelse, men politiet mener det er grunnlag for mistanke om drap.