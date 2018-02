Det viser ferske tall fra Politidirektoratet.



Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det likevel er altfor for få, og sier til VG at bemanningen ute i distriktene fremdeles er for lav.



Justisminister Sylvi Listhaug deler ikke kritikken, og sier politiet har fått beskjed om å prioritere ansettelser.