Aktor ber om forvaringsstraff for begge de to mennene som er siktet for å ha drept og partert en 35 år gammel mann på Ammerud i Oslo i 2016.

I Oslo tingrett i dag ba aktor om henholdsvis 17 og 16 års forvaring for de to.



Han ba også om to års fengsel for kvinnen som er tiltalt for medvirkning til drapet.