Aktor vil ha ni års fengsel for kvinnen fra Overhalla i Trøndelag som er tiltalt for dødelig vold mot sin tre år gamle datter i juni i fjor.

Ifølge aktor er det bevist utover enhver rimelig tvil at moren mishandlet datteren slik at hun døde av skadene, melder Namdalsavisa.



Stefaren er tiltalt for å ikke ha grepet inn. Begge nekter straffskyld.