Aktor ber om seks års fengsel for den 25 år gamle mannen som er tiltalt for drapsforsøk på en tilfeldig mann med øks i Trondheim i fjor.

Mannen lette i fem timer etter et offer før han stakk en 38 år gammel mann i bakhodet med øksen. Offeret fikk et dypt kutt men overlevde.



Aktor mener 25-åringen bør få en betydelig strafferabatt fordi han meldte seg og tilstod gjerningen like etterpå.