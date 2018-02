Ber om ti års fengsel for overgrep

Aktor ber om 10 års fengsel for en 38 år gammel mann fra Hordaland som er tiltalt for seksuelle overgrep mot unge jenter.

Det kom fram i Sunnmøre tingrett i dag.



Mannen er tiltalt for overgrep mot en seks år gammel jente, gjentatte voldtekter over en periode på nesten ett år og for å ha lurt 10 jenter ned i 11-års alderen til å kle av seg og utføre grove seksuelle handlinger.



38-åringen har erkjent straffskyld for nesten alt.