Mannen som er siktet for drapsforsøk på en 18-åring på Holmlia i Oslo tidligere denne uken, blir begjært varetektsfengslet for fire uker.

Det opplyser politiet til NTB.



Siktede, som er i 20-årene, meldte seg for politiet i går kveld. Hans advokat sier at han ikke erkjenner straffskyld, men er innstilt på at politiet trenger ro for å etterforske saken.



18-åringen er alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i beinet.