Unio ber regjeringen snu og stramme inn på midlertidige ansettelser igjen etter at en ny rapport viser at liberaliseringen ikke har hatt ønsket effekt.

En fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at endringen i arbeidsmiljøloven i 2015 har ført til at færre gikk fra midlertidig til fast ansettelse.



Leder i Unio, Ranghild Lied ber nå politikerne reversere lovendringen.