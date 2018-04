Ber russen filme sex-samtykke

I knuteloven deres heter det at knuter som innebærer seksuell kontakt, krever samtykke fra alle parter - og må dokumenteres på film før seansen, skriver Rogalands Avis.



Dixi Ressurssenter mot voldtekt roser russen for innsatsen, men understreker at hele poenget med samtykke er at man kommuniserer med hverandre underveis.



Russepresidenten på Bryne sier DIXIs innvendinger gjør at de vil se på knuteloven på nytt.