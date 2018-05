Politiet er bekymret for stadig mer narkotika, fyll, overgrep og at flere havner utenfor i russetiden.

I et leserinnlegg skriver tre ledere i felles enhet for forebygging i Øst, Sør-Øst og Oslo politidistrikt at russefeiringen har utviklet seg til å bli en organisert fest over flere måneder.



De mener feiringen har gått over styr på flere områder og at en bør ta en debatt om hvordan dette kan endres.