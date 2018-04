Ber Støre avklare Stenseng-utsagn

Høyre-nestleder Bent Høie ber Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare om det stemmer at partiet vil ta avstand fra regjeringen, slik partisekretær Kjersti Stenseng sa lørdag.

Hun sa da at hun vil dreie partiet mot venstre og vise større avstand til dagens regjering, som i praksis vil bety færre forlik.



Høie mener at det i så fall vil rokke ved stabiliteten i det norske samfunnet, og sier til Aftenposten at det vil være en polarisering som han heller ikke tror Aps velgere ønsker.