Rødt vil at helsevesenet skal ta over driften av luftambulansen i Nord-Norge.

Nå fremmer leder Bjørnar Moxness et hasteforslag i Stortinget om å kaste anbudsvinner Babcock og la det offentlige overta, melder VG.



Bråket rundt driften av tjenesten har gjort at det de siste ukene har vært mangel på piloter - som igjen har ført til at flere ambulansefly har stått på bakken.