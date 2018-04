Frode Berg framstilles for fengsling i Moskva på torsdag.

Det bekrefter nordmannens russiske advokat til NTB.



Berg er siktet for spionasje, men nekter straffskyld.



62-åringen hevder han var på oppdrag for norsk etterretning da han ble pågrepet i Moskva i desember i fjor, med to konvolutter med til sammen 3000 euro eller rundt 30.000 kroner.



Norske myndigheter har avvist å kommentere opplysningen.