Frode Berg sier at han fikk levert to konvolutter med penger og dokumenter i Oslo som skulle leveres til en kvinne kalt Natalie i Moskva.

Berg skal ha reagert på dette, men ikke tenkt at det utgjorde en risiko, skriver hans russiske advokat.



Advokaten mener at det russiske sikkerhetspolitiet vil prøve å få dette til å se ut som at han opptrådte som en slags kurer eller forsøkte å verve noen til spionasje.