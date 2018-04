Berg var på oppdrag for E-tjenesten

Spionsiktede Frode Berg innrømmer nå at han var i Moskva på oppdrag for den norske Etteretningstjenesten.

Det opplyser hans forsvarer til Dagbladet.



Advokat Brynjulf Risnes sier til avisen i kveld at Berg har tvilt lenge fordi han har følt lojalitet til norske myndigheter, men at han nå ønsker at hans versjon av saken kommer fram.



Berg skal flere ganger reist på oppdrag til Russland på vegne av den E-tjenesten.



Norske myndigheter har foreløpig ikke uttalt seg om saken.