Økokrim bekrefter at den norske presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet, Anders Besseberg, etterforskes for økonomisk kriminalitet.

Besseberg selv sier til TV2 at han er blitt avhørt, og at saken dreier seg om dopingsaken i russisk skiskyting. En varsler hevder at utøvere fikk starte med mistenkelige blodverdier.



Besseberg avviser dette, og sier han ikke har noe å skjule.