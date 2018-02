Bestiller slankeprodukter for å klare nyttårsforsettet

BESTILLER PRODUKTER: Mange bestiller slankeprodukter på nett for å nå nyttårsforsettet, opplyser Tolletaten. Foto: Shutterstock

Mange nordmenn strekker seg langt for å nå nyttårsforsettet.

Tolletaten ser en stor økning i import av slankeprodukter over grensa i tiden etter nyttår.



Kontorsjef Lars Teigen ved Tollregionen i Oslo Og Akershus sier til P4 Nyhetene at de er forberedt på å kontrollere mange produkter fremover.



– Slankemidlene kommer mye etter jul. Vi ser det i store mengder, sier Teigen.



Siden produktene ikke er ulovlige er det ikke tallfestet hvor mange som blir bestilt på nett, men Teigen ser at produktene er kjøpt i håp om å forbedre flere områder på kroppen.



– Tror det hjelper

Teigen sier fleste produktene er lovlige, selv om de har svært liten eller ingen effekt.

– De som bestiller dette ønsker som regel en vektreduksjon. Veldig mange gjør dette i god tro, mange tenker at det skal fungere sammen med trening. Og så har du de som tror at en tablett vil fungere alene uten å trene eller at den skal slanke en spesiell kroppsdel, sier Teigen.





VIL NÅ MÅLET: Dette er blant slankeproduktene som blir bestilt på nett.





Har liten effekt

Han tror mange vil bli skuffet etter å ha testet ut produktet en stund, for ifølge Tolletatens egne tester har det liten effekt.

– Vi har jo analysert en del av produktene vi har funnet og laboratoriet sier at dette ikke inneholder noen ting. Det kan være rent sukkerpulver eller vitaminer. Jeg ville ikke ha brukt slankemidlene dersom jeg ønsket en vektnedgang hvert fall, konstaterer kontorsjefen.