Betydelig snøskredfare flere steder

Det er den nest høyeste graden for fare på faregradsskalaen til Norges vassdrags- og energidirektorat.



Neste uke er det vinterferie i de aller fleste fylkene her i landet, noe som innebærer at mange kommer til å ferdes i fjellet.



- Selv om vinden løyer og sola titter frem er det fortsatt fare for skred, sier snøskredvarsler Heidi Bakke Strand.