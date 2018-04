Bil har kjørt inn i folkemengde

Det bekrefter politiet nå i kveld.



Lokalavisen Rheinische Post melder at tre personer er drept, men dette vil ikke politiet bekrefte så langt.



Den mistenkte sjåføren er død, og en talsmann for politiet sier, ifølge nyhetsbyrået Reuters, at han skjøt seg selv.



Politiet sier samtidig at de ikke leter etter flere mistenkte, og at faren er over.