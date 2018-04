Bill Cosby funnet skyldig i overgrep

Den amerikanske komikeren og skuespilleren Bill Cosby er funnet skyldig i å ha dopet ned og misbrukt en kvinne.



Overgrepet skal ha skjedd for 14 år siden.



Diskuterte i 14 timer







80 år gamle Cosby nekter for å ha forgrepet seg på kvinnen, og forsvarerne hans har kalt kvinnen for en svindler og løgner.



Flere har anklaget Cosby for overgrep

En rekke kvinner har den senere tiden stått fram og anklaget 80-åringen for overgrep, men han ble bare tiltalt for overgrep mot en dem.





I følge Reuters vil Cosby slippe å sitte fengslet fram til straffeutmålingen er klar.

Juryen i ankesaken diskuterte saken i over 14 timer før de fant ham skyldig i alle punkter. Han risikerer å dømmes til opp mot 10 års fengsel for hvert av de tre punktene han er funnet skyldig i, til sammen 30 års fengsel.