Marit Bjørgen ble nummer to etter å blitt slått i spurten av finske Krista Pärmäkoski på kvinnes 10 km fellesstart i Falun i ettermiddag.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre. Det betyr at hun fortsatt har mulighet til å ta verdensupseieren totalt fra Heidi Weng. Det stemmer ikke for Weng for tiden - hun endte på 22. plass i dag.