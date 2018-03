Bjørndal-siktet i varetekt

32-åringen som er siktet for drapet på Bjørndal i Oslo mandag morgen, ble i ettermiddag varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud.

De to første ukene må han også sitte i full isolasjon.



En mann i 30-årene døde etter å ha blitt skutt i et garasjeamlegg på Bjørndal. Politiet mener han trolig var et tilfeldig offer.



Skyteepisoden på Bjørndal ses i sammenheng med skytinger både på Lambertseter og Jordal forrige helg.