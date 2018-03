Bjørndalen skjøt fullt hus for første gang siden 2016.



Johannes Thingnes Bø ble beste norske på en fjerdeplass, men klarte ikke å ta over sammenlagtledelsen i verdenscupen da en syk Martin Fourcade stod over.



Russiske Anton Sjipulin, som var utestengt fra OL, vant rennet.