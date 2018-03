Ble presset av Solberg

Dagens Næringsliv siterer kilder som var til stede i statsministerboligen mandag kveld under et møte mellom Solberg, Listhaug og Siv Jensen.



Ifølge kildene ble det gjort klart at Listhaug ville bære ansvaret dersom regjeringen falt - og dersom regjeringen overlevde ville Listhaug miste mye handlingsrom som statsråd.



Erna Solberg på sin side visste ikke på dette tidspunktet om Sylvi Listhaug var villig til å trekke seg frivillig.