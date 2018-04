Et firma som reklamerer for leppeforstørrelse til russejenter blir nå grovt hetset på Facebook.

Annonsen har skapt voldsomme reaksjoner, og i dag måtte paret bak firmaet stenge kontoen etter å ha mottatt det de mener er trusler. De har nå politianmeldt saken.



Paret sier til NRK at de forstår at reklamen skaper reaksjoner, men at folk har gått langt over streken.