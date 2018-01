Harald Tiedemann Hansen blir sittende som sykkelpresident i to måneder til.



Det er klart etter avstemningen på det ekstraordinære sykkeltinget i dag, skriver VG.



Dermed tapte de som har gått i bresjen for et opprør i norsk sykkelsport.



Tidemann Hansen har fått mye kritikk etter sykkel-VM i Bergen som ifølge avisen kan komme til å koste Norges cykleforbund mer enn 20 millioner kroner.



Han har allerede varslet at han vil gå av under det ordinære forbundstinget i mars.