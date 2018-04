Flere titalls titler med rasistisk og Holocaust-fornektende innhold tilbys av ledende norske nettbokhandler, skriver Dagsavisen.



Leder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, mener det er forkastelig og sier til avisen at det er bevisstløst av en bokhandel å jobbe slik og at de må ta ansvar for hvilke bøker man tilbyr.