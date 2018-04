Vi må tilbake til 2009 for å finne en kraftigere prisvekst på bolig i Oslo i første kvartal.

Det viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt frem i dag.



I mars steg prisene i Oslo med 1,7 prosent, og det er klart mest i landet.



Administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Dreyer, er bekymret over at trendskiftet i hovedstaden er så tydelig.



– At det skulle snu så raskt var vi ikke forberedt på, sier han.