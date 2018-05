Det sier flere store meglerkjeder til Dagens Næringsliv.



Avisen skriver at målt mot april er prisene for hele landet opp 1,5 prosent hos DNB, og for Oslos del ligger det an til en solid vekst i mai. Dermed nærmer prisene seg toppnivået fra april 2017.



Også Privatmegleren melder om flere på visning og budrunder på mange eiendommer.