Et boligområde sør i Tibro i Västra Götaland ble evakuert i ettermiddag etter at det ble funnet en mistenkelig gjenstand i området.



En bombegruppe ble tilkalt. Ifølge naboer ble det hørt et smell, melder Expressen. Men politiet har ikke gitt andre opplysninger enn at gjenstanden ikke var farlig.