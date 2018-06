Bøndene negative til grillforbud

På grunn av den ekstreme skogbrannfaren i Sør-Norge er det flere steder også forbud mot grilling i private hager og på terrasser.



Svinebonde og leder for Time svineavlslag på Jæren, Sem Garborg, mener det er helt tullete.



Han ser til Nationen at de færreste bor ved en skog, og at det ikke er brannfarlig å grille om man har hageslange eller annet slukkeutstyr i nærheten.