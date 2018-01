Sandra Borch (Sp) sier hun opplevde seksuell trakassering fra høytstående politikere under sin tid som leder i Senterungdommen.

Hun sier til avisen Nationen at hun i perioden som leder av Senterungdommen fikk meldinger fra høytstående politikere i andre partier som hun i dag anser å være seksuell trakassering.



Hun sier videre at hun ikke varslet om sakene, men at hun håndterte det på egen hånd.